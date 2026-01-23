"Enquête Exclusive" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 25 janvier 2026 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera : « Foi, fortune, influence : l'Église mormone à la conquête du monde ».

L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours compte aujourd’hui 17 millions de fidèles à travers le monde, plus connus sous le nom de Mormons. Chemises blanches impeccables, cravates, et sourires engageants : les jeunes missionnaires qui arpentent nos rues sont le fer de lance d’une organisation qui connaît aujourd’hui une croissance planétaire.

Pendant plusieurs mois, Enquête Exclusive a exploré les coulisses de cette “success story” religieuse, du quartier général de l’Église à Salt Lake City, dans l’Utah (USA), aux petites villes de France où elle essaime avec succès.

Tout commence dans l’Utah, au Missionary Training Center (MTC). Chaque semaine, des centaines de jeunes hommes et femmes, à peine sortis de l’adolescence, quittent leur famille pour transmettre leur foi aux quatre coins de la planète. Ils apprennent une nouvelle langue en six semaines, abandonnent leur smartphone et leurs réseaux sociaux pour passer deux ans au service exclusif de l’Église. Enquête Exclusive a suivi Hunter, 19 ans, de l’Utah jusqu’à Évry, en région parisienne. Sa mission : servir sa communauté et inviter des Français à rejoindre son église avec une motivation digne des meilleures forces de vente. En 2024, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a baptisé 308 682 nouveaux fidèles. Un record depuis 25 ans.

L’Église se modernise et peut compter sur les “Mormon Influencers”. À l’image d’Haneia, ancienne candidate de télé-réalité française, installée en Utah. Elle expose sa nouvelle vie, pure et connectée, à ses 300 000 abonnés. Son objectif : montrer qu’on peut être mormon, glamour et épanoui.

Mais c’est au sein de la Brigham Young University (BYU), qu’est préparée la future élite de l’Église. Parmi les anciens, l’autrice de la saga “Twilight ”, Stephanie Meyer ou Mitt Romney, ex- candidat à la présidence des États-Unis. Ce campus de prestige, offre des infrastructures de rêve à prix ultra-compétitifs pour les membres de l’Église. Mais la contrepartie est stricte : un “code d’honneur” interdit alcool, tabac, café et relations sexuelles entre étudiants non mariés, sous peine d’exclusion. Une discipline exigeante qui forge les futurs cadres de la finance et de la politique américaine.

L’Église est aussi une puissance économique. Grâce à la dîme, ses fidèles lui versent 10 % de leurs revenus, elle a bâti un patrimoine estimé à plus de 250 milliards de dollars. L’Église possède 20.000 bâtiments de culte dans le monde entier, des quartiers entiers à Salt Lake City et d’immenses exploitations agricoles à travers le monde. Grâce à ses infrastructures, l’institution fabrique ses propres conserves alimentaires, lessives, pâtes à tartiner, autant de produits mis à la disposition des nécessiteux au travers d’une logistique humanitaire impressionnante.

Si en France la communauté n’est pas considérée comme un mouvement sectaire, d’anciens fidèles dénoncent un système d’emprise. Magali, ex-mormone, se souvient d’entretiens de “dignité” intrusifs dès l’adolescence et des rituels étonnants pratiqués dans les temples. Un rite notamment, consistant à baptiser des défunts à titre posthume, a fait scandale lorsque d’anciens fidèles ont révélé que des centaines de milliers de victimes de la Shoah - dont Anne Frank - ont été baptisées par procuration par l’Église, mais aussi le Mahatma Ghandi, le Général de Gaulle, ou encore Elvis Presley. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a mis fin à ces excès et limite désormais cette pratique à la seule famille des fidèles.