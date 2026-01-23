Sommaire de "50' Inside" samedi 24 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Top 5 • Les infos peoples de la semaine
En coulisses • Le Salon de la Lingerie
Le portrait • Rencontre avec Ian Ziering
La Story • Le comte de Monte-Cristo, retour sur le succès du film aux 10 millions de spectateurs
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Du soleil en plein hiver
50' Inside quitte la grisaille hivernale pour s’envoler au Cap-Vert à 6h de la France… Est-ce la destination idéale pour s’offrir des vacances de rêve à petit prix ?