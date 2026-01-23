Sommaire de "50' Inside" samedi 24 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Top 5 • Les infos peoples de la semaine

En coulisses • Le Salon de la Lingerie

Le portrait • Rencontre avec Ian Ziering



La Story • Le comte de Monte-Cristo, retour sur le succès du film aux 10 millions de spectateurs

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Du soleil en plein hiver

50' Inside quitte la grisaille hivernale pour s’envoler au Cap-Vert à 6h de la France… Est-ce la destination idéale pour s’offrir des vacances de rêve à petit prix ?