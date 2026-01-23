"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 25 janvier 2026

Dimanche 25 janvier 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Eric Coquerel, président LFI de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

12:00 Agnès Pannier-Runacher, députée EPR du Pas-de-Calais, ancienne ministre.

Au sommaire dimanche :

La France aura-t-elle bientôt un budget ? Sébastien Lecornu, arrivé au bout de sa mission pour convaincre les parlementaires, s’est décidé à faire usage de l’article 49-3. Il pourrait échapper aux motions de censure déposées aussitôt par le Rassemblement national et La France insoumise grâce à un accord de non-censure noué avec le Parti socialiste. Les Républicains ont mis en avant la stabilité nécessaire au regard des menaces internationales pour laisser passer ce budget.

Devant les déclarations de Donald Trump convoitant le Groenland, menaçant de droits de douane, les peuples européens et leurs dirigeants s’inquiètent.

Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter, nous proposera sa Carte Blanche.