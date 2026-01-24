"13h15 le samedi" : Le combat pour l'école de Jane Bouvier à Marseille ce 24 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 24 janvier 2026 sur France 2, un document sur l'engagement de Jane Bouvier qui œuvre pour la scolarisation des enfants les plus démunis dans les quartiers difficiles de Marseille.

Alors que l'assassinat de Mehdi Kessaci a plongé Marseille dans l'effroi, Jane Bouvier, fondatrice de l’association L'Ecole au présent, continue de sillonner chaque jour les quartiers de Marseille pour scolariser les enfants les plus pauvres de la ville.

Le 13 novembre 2025, Mehdi Kessaci, le frère du militant antidrogue Amine Kessaci, était assassiné à Marseille à l'âge de 20 ans. Un électrochoc pour tout le milieu associatif de la ville. La montée en puissance du narcotrafic rend leur mission de plus en plus difficile.

Pendant plusieurs semaines, "13h15 le samedi" a suivi Jane Bouvier : avec son association, L'Ecole au présent, elle se bat pour scolariser les enfants les plus pauvres de Marseille… Bidonvilles, squats, quartiers où les pouvoirs publics peinent à pénétrer, elle y a ses entrées.

Un document signé Mallory Ahounou, Frédéric Capron et Oktay Sengul / Francetv presse.