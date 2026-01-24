recherche
Magazines

"13h15 le samedi" : Le combat pour l'école de Jane Bouvier à Marseille ce 24 janvier 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 199
"13h15 le samedi" : Le combat pour l'école de Jane Bouvier à Marseille ce 24 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 24 janvier 2026 sur France 2, un document sur l'engagement de Jane Bouvier qui œuvre pour la scolarisation des enfants les plus démunis dans les quartiers difficiles de Marseille.

Alors que l'assassinat de Mehdi Kessaci a plongé Marseille dans l'effroi, Jane Bouvier, fondatrice de l’association L'Ecole au présent, continue de sillonner chaque jour les quartiers de Marseille pour scolariser les enfants les plus pauvres de la ville.

Le 13 novembre 2025, Mehdi Kessaci, le frère du militant antidrogue Amine Kessaci, était assassiné à Marseille à l'âge de 20 ans. Un électrochoc pour tout le milieu associatif de la ville. La montée en puissance du narcotrafic rend leur mission de plus en plus difficile.

Pendant plusieurs semaines, "13h15 le samedi" a suivi Jane Bouvier : avec son association, L'Ecole au présent, elle se bat pour scolariser les enfants les plus pauvres de Marseille… Bidonvilles, squats, quartiers où les pouvoirs publics peinent à pénétrer, elle y a ses entrées.

Un document signé Mallory Ahounou, Frédéric Capron et Oktay Sengul / Francetv presse.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le petit locataire&quot; avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

"Le petit locataire" avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

24 janvier 2026 - 12:02

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Que la lumière soit !, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Que la lumière soit !, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

24 janvier 2026 - 11:55

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

23 janvier 2026 - 18:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...