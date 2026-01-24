recherche
Les super-pouvoirs de notre cerveau décryptés sur T18 dimanche 25 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 24 janvier 2026
Dimanche 25 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes reprennent la route pour évoquer les découvertes les plus récentes concernant le cerveau.

Un an et demi après leur aventure aux États-Unis, le duo reprend la route en France et en Espagne. Avec des scientifiques reconnus dans le monde entier, ils expérimentent des situations troublantes afin de comprendre les dernières avancées sur le cerveau humain.

Adriana prend par exemple le contrôle du corps de Michel, et inversement. Les deux acolytes découvrent aussi quelle est leur forme d'intelligence parmi les huit recensées.

Avec des comédiens, ils tentent également de décrypter les émotions des autres grâce aux expressions du visage.

A Tolède, en Espagne, Adriana et Michel vont participer aux championnats internationaux de la mémoire.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...