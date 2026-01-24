"Grands Reportages" : Que la lumière soit !, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

Samedi 24 janvier 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Que la lumière soir ! » un document inédit réalisé par Laetitia Pongi.

Ils sont artisans ou créateurs et partagent une même passion : la lumière. Du verre soufflé aux spectacles immersifs en 3D, en passant par les fresques de bougies ou la restauration de luminaires anciens, ils maîtrisent des savoir-faire complexes et révèlent la lumière.

Pendant un an, Grands Reportages a accompagné ces maîtres en lumière et plongé dans les coulisses de la création de luminaires et de spectacles féeriques.

À 30 ans, Ludivine perpétue le soufflage de verre à la canne. Elle réalise un lustre monumental en verre soufflé et laiton, une œuvre de 2 mètres et 40 kilos destinée à illuminer l’appartement d’une architecte installée en Suisse. Cette première commande d’envergure représente un enjeu majeur pour sa carrière.

Dans le Jura, Pascal, dernier lampiste itinérant de France, sillonne le pays pour restaurer des luminaires anciens. Il est chargé de remettre à l’identique deux lustres de la fin du XIXᵉ siècle dans l’église Saint-Denis de Binges, en Côte-d’Or. Un chantier délicat car il manque de nombreuses pièces.

Installé à Lausanne, Muma, artiste catalan, crée des fresques monumentales à partir de bougies, inspiré par le Festival des lumières qu’il a découvert en Inde. À Paris, il doit illuminer la cour de l’Hôtel de la Marine avec une fresque de 400 m² composée de 25 000 bougies. Pour cela, il va lever une armée de 250 volontaires.

Enfin, Étienne, 30 ans, est spécialisé dans le mapping vidéo et les spectacles lumineux immersifs. Après avoir travaillé sur des sites emblématiques comme la Scala de Milan ou les temples d’Angkor, il s’attaque à un projet ambitieux à Lille : transformer la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille en une fresque immersive en 3D retraçant l’histoire de sa construction.