"Reportages découverte" : Tous friands de biscuits, dimanche 25 janvier 2026 sur TF1

Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 25 janvier 2026
"Reportages découverte" : Tous friands de biscuits, dimanche 25 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 25 janvier 2026 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Tous friands de biscuits », un documentaire inédit réalisé par Camille Roperch.

Les Français sont de grands consommateurs de biscuits, avec près de 40 paquets mangés par personne chaque année. Fort de 85 000 variétés régionales, la France demeure l’un des pays les plus créatifs en matière de gourmandises. Mais les attentes évoluent : les consommateurs privilégient désormais des ingrédients simples, s’intéressent à la nutrition et à l’origine des produits.

Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi celles et ceux qui cherchent à réinventer le biscuit français, entre respect des traditions et innovations audacieuses, avec l’ambition de moderniser cet emblème du patrimoine gourmand sans en trahir l’authenticité.

À Paris, Prescilla et Erika, deux sœurs, décident de se consacrer entièrement à leur passion : remettre la madeleine au goût du jour. Après avoir produit leurs créations dans leur appartement, elles s’apprêtent à ouvrir leur première boutique.

Au Mont-Saint-Michel, la célèbre maison La Mère Poulard s’engage dans un projet délicat : repenser la recette de son sablé emblématique pour proposer une version plus saine, tout en conservant son goût historique. Un chantier long et risqué, aux enjeux économiques importants.

Entre Rouen et Paris, Marine développe une innovation technologique : une machine capable d’imprimer des biscuits en 3D, aux formes et textures personnalisées. Elle cherche à convaincre les grands chefs pâtissiers que cette technologie peut trouver sa place dans un univers très attaché au geste artisanal.

Enfin, en Aveyron, Théo et Théo, 21 ans, souhaitent transformer le biscuit apéritif en valorisant leur territoire. Pour obtenir un label régional, ils doivent relocaliser toute leur production, un défi logistique et industriel majeur pour ces jeunes entrepreneurs.

Entre traditions, innovations et prises de risques, chacun tente de prouver qu’il détient la recette du succès.

