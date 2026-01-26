"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 28 janvier 2026 :



Charlotte Casiraghi pour son livre « La Fêlure » (Julliard)

« En chacun de nous une fêlure passe, elle menace l'ensemble, l'organise, elle est notre chance et notre péril le plus haut. C'est sur cette conviction que j'ai conçu ce livre, comme une enquête vivante, littéraire, incarnée, sur les petites et les grandes tragédies de notre sort partagé, et qui sont sans doute le lieu à partir duquel nous pensons et aimons avec la plus grande intensité. C'est aussi le lieu où nous risquons de casser, de nous détruire, de perdre, d'abîmer les autres, de nous gâcher mais où nous sommes capables de déplacer notre identité et de réinventer notre existence. Il y a des effondrements visibles et spectaculaires, et des craquelures minuscules en surface, dont on ne prend conscience qu'après, une fois qu'on est brisé. » C.C.

Jean-Marie Gustave Le Clezio pour son livre « Trois Mexique » (Gallimard)

J. M. G. Le Clézio se penche sur trois figures mexicaines de son panthéon personnel : la poétesse sœur Juana Inés de la Cruz (1651-1695), génie méconnu et féministe avant l’heure ; l’écrivain Juan Rulfo (1917-1986), mythique auteur du roman Pedro Páramo et d’un seul recueil de nouvelles, véritable inventeur du réalisme magique ; et Luis González y González (1925-2003), historien de son village perché natal, qui est la première expression de ce qui deviendra plus tard la microhistoire. Par leur attachement à la terre, leur « mexicanité » instinctive et leur recherche d’authenticité dans l’écriture, Cruz, Rulfo et González illustrent des thèmes chers au plus mexicain des auteurs français.

Éric Vuillard pour son livre « Les orphelins » (Actes Sud)

Notre vie moderne est marquée par la naissance violente et vertigineuse d’une nation, les États-Unis. Une jeunesse venue de toute l’Europe déferla en Amérique pour participer au plus grand accaparement de terres de toute l’Histoire. « Les orphelins » raconte la vie de Billy the Kid, l’un des protagonistes de cette immense ruée vers la fortune ou le néant. C’était un jeune garçon de famille pauvre, il mourut à l’âge de vingt et un ans. Ce livre raconte deux histoires : l’histoire intime de Billy, effacée par le temps, notre histoire à tous peut-être ; et la grande Histoire, celle qui nous emporte, l’origine du pouvoir en Amérique, l’histoire d’une démocratie confisquée.

Mathieu Simonet pour son livre « Le grain beauté » (Philippe Rey)

Avec vitalité et humour, Mathieu brosse un portrait intime, émouvant mais sans complaisance de Benoît, et de leur histoire d'amour de quinze ans. Tel un miroir, ce roman invite chacun à conquérir ce que Mathieu appelle la liberté du deuil, et livre une subtile réflexion sur ce qui constitue un couple.

Marianne Chaillan pour son livre « Survivre » (L’Observatoire)

La philosophie peut-elle nous aider à surmonter la perte ? Chacun de nous traversera inévitablement l’expérience de la perte. Il nous faudra ainsi voir s’enfuir notre jeunesse, la vigueur de notre corps, s’évanouir nos espérances et disparaître ceux que nous aimons, avant que la vie, elle-même, nous quitte enfin. Comment accepter cette règle du jeu cruelle ? Comment ne pas être voué au malheur lorsqu’auront disparues nos voix chères ? Comment y survivre ? En résistant ! nous dit Marianne Chaillan.