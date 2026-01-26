"28 minutes" lundi 26 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 26 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 26 janvier 2026 :

Aurélien Barrau, l’astrophysicien qui veut remettre de la poésie dans les sciences

Alexandre Grothendieck est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du 20e siècle car il a notamment révolutionné la géométrie algébrique. Très critique au sujet du monde scientifique de l'époque, il co-fonde en 1970 le groupe pacifiste et écologiste Survivre et Vivre. L’astrophysicien Aurélien Barrau, spécialiste des trous noirs, publie "Trahir par fidélité. Contre la fin du monde, avec Alexander Grothendieck" (aux éditions Les Liens qui Libèrent), ouvrage dans lequel il met en résonance "les propositions politiques et philosophiques" du mathématicien avec "ses propres préoccupations". Il est ce soir l'invité d'Élisabeth Quin.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : remède miracle ou chimère ?

Emmanuel Macron a annoncé samedi 24 janvier, dans une vidéo diffusée sur BFM-TV, que le gouvernement allait engager la procédure accélérée sur le texte visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce texte comprend une seconde mesure : l’interdiction des téléphones portables au lycée dès la rentrée 2026. La proposition de loi doit être examinée ce lundi à l’Assemblée nationale, avant d'être transmise au Sénat. Selon une étude publiée mi-janvier par l’Anses, les risques liés à l’usage excessif de ces réseaux sont multiples : harcèlement, exposition à des contenus violents, influence néfaste sur les comportements, manque de sommeil, enfermement dans des boucles algorithmiques. Pour autant, cette démarche ne fait pas consensus. LFI prévoit de déposer une motion de rejet, dénonçant un "paternalisme numérique".

Après le meurtre de Renee Good par l’ICE, des agents fédéraux ont abattu Alex Pretti, ce samedi à Minneapolis : Xavier Mauduit nous raconte l'histoire de cette ville ensanglantée.

Marie Bonnisseau revient sur la folle ascension d'Alex Honnold, le grimpeur qui a dompté le plus haut gratte-ciel de Taïwan sans sécurité, en direct sur Netflix.