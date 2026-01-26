"C ce soir" lundi 26 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 26 janvier 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 26 janvier 2026 :

Minneapolis • La fin de la démocratie en Amérique ?

Pour en débattre en plateau, Karim Rissouli reçoit :

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Marc Weitzmann, journaliste et écrivain.

Charlotte Lalanne, journaliste à L'Express.

Charlotte Recoquillon, chercheuse à l'Institut français de Géopolitique.

Patrice Spinosi, avocat.