"Bonjour ! Avec vous" mardi 27 janvier 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 27 janvier 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 27 janvier 2026 :

Les ventes de Fast Fashion chutent !

Ce sont ces vêtements qui sont achetés en masse et de mauvaise qualité. Alors, qu’en pensez-vous ? Regrettez-vous d'avoir acheté ?

Une histoire d’amour qui dure, mission impossible ?

Alors que Michelle Obama révèle avoir entamé une thérapie de couple avec son mari Barak, une histoire d’amour qui dure, mission impossible ? Partagez vos astuces pour faire durer votre couple !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous