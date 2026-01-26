recherche
"Les maternelles XXL" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 26 janvier 2026 156
Mardi 27 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 27 janvier 2026 :

  • Pas facile de renoncer au troisième enfant…

Également au sommaire :

  • La motricité des bébés, chacun à son rythme
  • Les yeux des bébés à la loupe
  • La tendance « No kids » gagne du terrain
  • Quand il y a trop de bruit, la cantine passe au rouge
  • Est-ce que je peux laisser mon enfant seul à la maison ?
  • Les parents sont-ils égaux face à la grippe ?
  • Choisir des chaussures à mes filles, mission impossible ?
  • Bruno Solo se confie sur sa vie de famille.
Dernière modification le lundi, 26 janvier 2026 21:35
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Suivez nous...