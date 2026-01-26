"Les maternelles XXL" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 27 janvier 2026 :
- Pas facile de renoncer au troisième enfant…
Également au sommaire :
- La motricité des bébés, chacun à son rythme
- Les yeux des bébés à la loupe
- La tendance « No kids » gagne du terrain
- Quand il y a trop de bruit, la cantine passe au rouge
- Est-ce que je peux laisser mon enfant seul à la maison ?
- Les parents sont-ils égaux face à la grippe ?
- Choisir des chaussures à mes filles, mission impossible ?
- Bruno Solo se confie sur sa vie de famille.