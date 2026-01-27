"Ça commence aujourd'hui" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 27 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Particularité physique : comment réussir à s'aimer ?

Taille, cicatrice, handicap, marque visible ou invisible… Parfois, ces particularités sont difficiles à accepter et le regard des autres peut blesser, le regard sur soi encore plus.

Comment apprendre à s’aimer tel que l’on est ? Comment gagner confiance en soi malgré sa différence ?

15:05 Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents

On estime que 20% de la population française souffrira de cette maladie au moins une fois au cours de leur vie. Pour en parler, Faustine Bollaert accueille trois invitées qui ont grandi avec des parents souffrant de troubles dépressifs.

Mathilde garde en mémoire des souvenirs de la dépression de sa mère : tentatives de suicide, déboires, chutes, mais aucune rancoeur envers sa maman. En 2019, après avoir tenté de l’appeler 2 fois, la mère de Mathilde s’est défenestrée. Aujourd’hui, Mathilde s’en veut de ne pas avoir pu l’aider et ne pas avoir pu lui dire au revoir…

Pauline a toujours connu son père malade. Par un concours de circonstances, il s’est plongé dans l’alcool pour se sentir vivant. Chutes, violences, divorce… Pauline a été témoin de la descente aux enfers de son père. Lorsqu’elle est partie vivre à l’autre bout de la France, elle a ressenti une forte culpabilité de ne pas pouvoir l’aider en restant plus proche…

Nadia a grandi avec une mère dépressive qui a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Nadia a pris conscience de ce dont souffrait sa mère une fois adulte quand elle-même a été touchée par ce mal-être. Elle pense que comme sa mère, elle a toujours été dépressive et que ça se transmet de génération en génération.