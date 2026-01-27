recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 27 janvier 2026 197
"Ça commence aujourd'hui" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 27 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Particularité physique : comment réussir à s'aimer ?

Taille, cicatrice, handicap, marque visible ou invisible… Parfois, ces particularités sont difficiles à accepter et le regard des autres peut blesser, le regard sur soi encore plus.

Comment apprendre à s’aimer tel que l’on est ? Comment gagner confiance en soi malgré sa différence ?

15:05 Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents

On estime que 20% de la population française souffrira de cette maladie au moins une fois au cours de leur vie. Pour en parler, Faustine Bollaert accueille trois invitées qui ont grandi avec des parents souffrant de troubles dépressifs.

Mathilde garde en mémoire des souvenirs de la dépression de sa mère : tentatives de suicide, déboires, chutes, mais aucune rancoeur envers sa maman. En 2019, après avoir tenté de l’appeler 2 fois, la mère de Mathilde s’est défenestrée. Aujourd’hui, Mathilde s’en veut de ne pas avoir pu l’aider et ne pas avoir pu lui dire au revoir…

Pauline a toujours connu son père malade. Par un concours de circonstances, il s’est plongé dans l’alcool pour se sentir vivant. Chutes, violences, divorce… Pauline a été témoin de la descente aux enfers de son père. Lorsqu’elle est partie vivre à l’autre bout de la France, elle a ressenti une forte culpabilité de ne pas pouvoir l’aider en restant plus proche…

Nadia a grandi avec une mère dépressive qui a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Nadia a pris conscience de ce dont souffrait sa mère une fois adulte quand elle-même a été touchée par ce mal-être. Elle pense que comme sa mère, elle a toujours été dépressive et que ça se transmet de génération en génération.

Dernière modification le mardi, 27 janvier 2026 09:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Avis de tempête&quot; à revoir sur France 3 jeudi 29 janvier 2026 avec Blandine Bellavoir, Lannick Gautry & Antoine Duléry

"Avis de tempête" à revoir sur France 3 jeudi 29 janvier 2026 avec Blandine Bellavoir, Lannick Gautry & Antoine Duléry

27 janvier 2026 - 10:26

Sur le même thème...

&quot;Cash Investigation&quot; : Enquête derrière le portail de nos écoles, jeudi 29 janvier 2026 sur France 2

"Cash Investigation" : Enquête derrière le portail de nos écoles, jeudi 29 janvier 2026 sur France 2

27 janvier 2026 - 09:45

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...