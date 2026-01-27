"28 minutes" mardi 27 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 27 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 27 janvier 2026 :

Catherine Ringer embrase la poésie d’Alice Mendelson

Catherine Ringer, chanteuse et ex-membre du groupe Rita Mitsouko, a choisi et préfacé les poèmes d’Alice Mendelson dans un recueil, “L’érotisme de vivre”, paru aux éditions Points Poésie. Elle a interprété sur scène, et en musique, les poèmes de son amie plus d’une soixantaine de fois. La poétesse, morte à l’âge de 100 ans en janvier 2025, était fille de juifs polonais. Son père a été déporté et n’est jamais revenu d'Auschwitz-Birkenau. Alice Mendelson, elle, a échappé, avec sa mère, à la rafle du Vel d’Hiv. Après la guerre, elle est devenue professeure de français et a écrit des poèmes jusqu’à ses derniers jours, même en étant quasiment aveugle.

Catherine Ringer est l'invitée d'Élisabeth Quin.

Le Canada peut-il être un "phare pour un monde à la dérive" ?

Dans un discours marquant la semaine dernière au sommet de Davos, le premier ministre canadien a appelé les “puissances moyennes à s’unir pour faire face aux forces hégémoniques”. Sans citer explicitement Donald Trump, les États-Unis ou la Chine, il a évoqué la “rupture de l’ordre mondial, la fin d’une fiction agréable et le début d’une réalité brutale”. Face à cette rupture, il appelle les “puissances moyennes” à s’unir et à mettre en place des coalitions dans différents domaines, basées sur des valeurs communes : la souveraineté, les droits humains, le développement durable notamment. De son côté, Donald Trump menace le Canada de nouveaux droits de douane de 100 % et a à nouveau évoqué son souhait de voir le Canada devenir américain.

Xavier Mauduit s’intéresse à la purge anticorruption menée par le président Xi Jinping au sein de son armée, qui atteint des proportions jamais vues depuis l’époque de Mao Zedong.

Marie Bonnisseau nous présente Balendra Shah, un ancien rappeur qui espère prendre la tête du Népal, quatre mois après la révolte de la "Gen Z".