recherche
Magazines

"C ce soir" mardi 27 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 27 janvier 2026 416
"C ce soir" mardi 27 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 27 janvier 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 27 janvier 2026 :

Silicon Valley  Les milliardaires contre la démocratie ?

Qui sont les idéologues derrière Donald Trump ? L’un d’entre eux, le milliardaire Peter Thiel était reçu hier à Paris dans le cadre très solennel de l’Académie des sciences morales et politiques… Un entrepreneur de la tech, obsédé par ce qu’il appelle l’Antéchrist, qui ne croit pas en la démocratie et qui incarne la pensée néo-réactionnaire qui domine aujourd’hui la Maison Blanche ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Arnaud Miranda, docteur en théorie politique associé au Cevipof.

Eugénie Bastié, essayiste, journaliste au Figaro, chroniqueuse sur CNews et Europe 1.

Anne-Sophie Moreau, directrice de la rédaction de Philonomist, rédactrice en chef de Philosophie Magazine.

Olivier Babeau, économiste, essayiste, président du think tank Institut Sapiens.

Nastasia Hadjadji, journaliste spécialiste de l’économie politique du numérique.

Dernière modification le mardi, 27 janvier 2026 20:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

27 janvier 2026 - 21:34

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

27 janvier 2026 - 21:34

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...