"C ce soir" mardi 27 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 27 janvier 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 27 janvier 2026 :

Silicon Valley • Les milliardaires contre la démocratie ?

Qui sont les idéologues derrière Donald Trump ? L’un d’entre eux, le milliardaire Peter Thiel était reçu hier à Paris dans le cadre très solennel de l’Académie des sciences morales et politiques… Un entrepreneur de la tech, obsédé par ce qu’il appelle l’Antéchrist, qui ne croit pas en la démocratie et qui incarne la pensée néo-réactionnaire qui domine aujourd’hui la Maison Blanche ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Arnaud Miranda, docteur en théorie politique associé au Cevipof.

Eugénie Bastié, essayiste, journaliste au Figaro, chroniqueuse sur CNews et Europe 1.

Anne-Sophie Moreau, directrice de la rédaction de Philonomist, rédactrice en chef de Philosophie Magazine.

Olivier Babeau, économiste, essayiste, président du think tank Institut Sapiens.

Nastasia Hadjadji, journaliste spécialiste de l’économie politique du numérique.