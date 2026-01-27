"Les maternelles XXL" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Au sommaire mercredi 28 janvier 2026 :
- Quittée 3 semaines après l’arrivée de notre 2ème enfant !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- On a testé le « fly yoga »
- Jeunes parents, prenez soin de votre sommeil
- Laits infantiles contaminés : on fait le point
- Du tricot à l’école pour une meilleure écriture !
- Des petits gestes écolos en famille
- La tendance « Mommy Wine » sur les réseaux sociaux
- Il/elle ment comme un arracheur de dents
- Les confidences de Thibault de Montalembert.