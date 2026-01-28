"Ça commence aujourd'hui" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Transition de genre, ils ont décidé de faire machine arrière
Ils ont entamé une transition de genre, mais à un moment de leur parcours, le doute s’est installé… jusqu’à une décision rare et souvent incomprise : faire machine arrière.
Pourquoi ont-ils choisi de revenir en arrière ? Qu’ont-ils vécu pendant leur transition ? Et comment se reconstruire après un chemin aussi intime, exposé et parfois irréversible ?
15:05 Un 3ème enfant... et leur couple a volé en éclats !
Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités dont le couple a volé en éclats après l’arrivée de leur troisième enfant.
Justine et Clément formaient un couple très amoureux et très solide, mais depuis la naissance de leur petite dernière, il y a 5 mois, ils sont en crise. Après des semaines à ne même plus communiquer, ils ont enfin pu vider leur sac et tentent depuis de retrouver leur complicité.
À la naissance de son troisième enfant, Océane a souffert d’une sévère dépression post-partum. Le bébé qui souffrait de RGO nécessitait énormément d’attention. Au fil des mois, elle s’est éloignée de son mari, lui ayant des difficultés à comprendre son état. Océane a entamé une thérapie et Jason a pris soin d’être plus à l’écoute.
Enceinte de 6 mois, Aline estime qu’elle était devenue invivable. Enchaînant les reproches envers son compagnon, David, celui-ci a fini par quitter le domicile familial. Aline s’est alors retrouvée seule avec ses 2 fils aînés, jusqu’à ce qu’elle accepte de s’avouer qu’elle souhaitait le retour de David.