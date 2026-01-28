recherche
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 28 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Transition de genre, ils ont décidé de faire machine arrière

Ils ont entamé une transition de genre, mais à un moment de leur parcours, le doute s’est installé… jusqu’à une décision rare et souvent incomprise : faire machine arrière.

Pourquoi ont-ils choisi de revenir en arrière ? Qu’ont-ils vécu pendant leur transition ? Et comment se reconstruire après un chemin aussi intime, exposé et parfois irréversible ?

15:05 Un 3ème enfant... et leur couple a volé en éclats !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités dont le couple a volé en éclats après l’arrivée de leur troisième enfant.

Justine et Clément formaient un couple très amoureux et très solide, mais depuis la naissance de leur petite dernière, il y a 5 mois, ils sont en crise. Après des semaines à ne même plus communiquer, ils ont enfin pu vider leur sac et tentent depuis de retrouver leur complicité.

À la naissance de son troisième enfant, Océane a souffert d’une sévère dépression post-partum. Le bébé qui souffrait de RGO nécessitait énormément d’attention. Au fil des mois, elle s’est éloignée de son mari, lui ayant des difficultés à comprendre son état. Océane a entamé une thérapie et Jason a pris soin d’être plus à l’écoute.

Enceinte de 6 mois, Aline estime qu’elle était devenue invivable. Enchaînant les reproches envers son compagnon, David, celui-ci a fini par quitter le domicile familial. Aline s’est alors retrouvée seule avec ses 2 fils aînés, jusqu’à ce qu’elle accepte de s’avouer qu’elle souhaitait le retour de David.

Suivez nous...