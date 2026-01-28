"Enquête d'action" en immersion avec les policiers de la BAC, vendredi 30 janvier 2026 sur W9

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta présentera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui proposera une immersion avec les policiers de la BAC.

Leurs qualités : la discrétion, le sang-froid, la rapidité d’action. Leur atout : des patrouilles en civil. Leur mission : cueillir les délinquants les plus chevronnés en flagrant délit. "Enquête d’action" vous propose une émission au plus près des policiers de la brigade anticriminalité. Adrénaline garantie !

176 unités de ce type existent en France. La plus importante et la plus ancienne est la BAC départementale 93. Grâce à une autorisation exceptionnelle de plusieurs mois, les équipes du magazine ont pu suivre le quotidien de ses 76 policiers triés sur le volet. Agressions, vols en bande organisée, trafic de drogue : la Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, est l’un des départements les plus criminogènes du pays. En 2024, 126 000 crimes et délits y ont été recensés, soit trois fois la moyenne nationale.

Antoine et son équipe sont appelés à Drancy : deux individus cagoulés ont été repérés aux abords d’une banque. S’agit-il de l’équipe de braqueurs ultra-violents qui est déjà passée à l’acte dans le secteur ? Pour la BAC, une course-poursuite s’engage pour interpeller les suspects avant qu’ils ne prennent la fuite.

Alex et Steven luttent contre le trafic de drogue, qui génère 600 millions d'euros chaque année dans le département. À Pantin, ils mettent la main sur un talkie-walkie abandonné et captent la fréquence des guetteurs. Une découverte providentielle pour réussir à démanteler le point de deal. À Sevran, les policiers débarquent par surprise dans un hall d’immeuble transformé en supermarché de l’héroïne. Les guetteurs donnent l’alerte, mais la BAC a pris de court le vendeur et un complice.

À Neuilly-sur-Marne, Samir poursuit un scooter. Son conducteur, sans casque, vient de refuser le contrôle. Une scène banale, mais toujours délicate à gérer pour le policier. Habitué aux opérations dans les cités, il sait que sa présence peut à tout moment provoquer l’embrasement.

Après cette immersion rare, Marie-Ange Casalta vous fera découvrir un entraînement spectaculaire, réservé à ces policiers d’élite. Sur le circuit automobile de Fay-de-Bretagne, près de Nantes, des agents de la BAC venus de la France entière viennent s’exercer à la conduite à haute vitesse. Indispensable pour intervenir rapidement en pleine ville sans risquer de perdre le contrôle de leur véhicule ou mettre en danger la population. Accélérations puissantes, freinages brusques, virages serrés : les stagiaires sont mis à rude épreuve. Une formation très prisée et très exigeante : à peine un candidat sur deux en vient à bout !