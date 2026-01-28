recherche
Magazines

"M comme Maison" à Marseille vendredi 30 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026 187
"M comme Maison" à Marseille vendredi 30 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 30 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Marseille.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, un voyage marseillais entre art de vivre méditerranéen, design durable et savoir-faire artisanal d'exception.

Au programme :

Cap sur Casa Youm, maison d'hôtes perchée sur les hauteurs de l'Estaque à Marseille, où se conjuguent charme méditerranéen, savoir-faire artisanal et atmosphère chaleureuse.

Nous irons ensuite à la rencontre de Mickaël Koska, designer qui façonne objets, luminaires et mobilier aux lignes épurées, en privilégiant les matériaux recyclés.

Enfin, immersion à la Coutellerie du Panier, où se créent, pièce après pièce, des couteaux uniques travaillés à la main avec une précision d'orfèvre.

Dernière modification le mercredi, 28 janvier 2026 13:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris&quot; sur RMC Découverte vendredi 30 janvier 2026

"Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" sur RMC Découverte vendredi 30 janvier 2026

28 janvier 2026 - 14:06

Sur le même thème...

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion avec les policiers de la BAC, vendredi 30 janvier 2026 sur W9

"Enquête d'action" en immersion avec les policiers de la BAC, vendredi 30 janvier 2026 sur W9

28 janvier 2026 - 10:57

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...