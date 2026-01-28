"M comme Maison" à Marseille vendredi 30 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 30 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Marseille.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, un voyage marseillais entre art de vivre méditerranéen, design durable et savoir-faire artisanal d'exception.

Au programme :

Cap sur Casa Youm, maison d'hôtes perchée sur les hauteurs de l'Estaque à Marseille, où se conjuguent charme méditerranéen, savoir-faire artisanal et atmosphère chaleureuse.

Nous irons ensuite à la rencontre de Mickaël Koska, designer qui façonne objets, luminaires et mobilier aux lignes épurées, en privilégiant les matériaux recyclés.

Enfin, immersion à la Coutellerie du Panier, où se créent, pièce après pièce, des couteaux uniques travaillés à la main avec une précision d'orfèvre.