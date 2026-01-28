"C dans l'air" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 28 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce mercredi 28 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Mitra Hejazipour franco-iranienne, grand maître féminin d’échecs, championne d’Asie en 2015, championne de France en 2023.

Elle publie « La joueuse d’échecs », aux éditions Albin Michel. Un livre qui relate notamment ce moment où, en 2019, lors d’un championnat du monde où elle concourait pour l’Iran, elle a décidé de retirer son voile. Un geste interdit qui a changé à jamais sa vie. Elle est aujourd’hui citoyenne française.

"Ce soir-là, j'avais décidé que je ne porterais pas le voile", écrit-elle, à propos de son geste de non-retour. "J'ai fixé la caméra qui zoomait sur moi. Et j'ai souri de ma victoire. Consciente que cette image circulerait partout dans mon pays", ajoute-t-elle. Dans son livre, elle revient aussi sur son enfance de joueuse d'échecs prodige, voilée très tôt, comme les petites filles de son âge en Iran, mais pour qui la passion du jeu a été "un baume apaisant - son - chagrin."

Mitra Hejazipour nous racontera son incroyable destin. Elle partagera également avec nous son regard sur la situation actuelle en Iran, où plusieurs sources font état d'environ 30.000 morts dans la répression des récentes manifestations..

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice - Le Parisien-Aujourd’hui en France.

Mourad Battikh, avocat pénaliste au barreau de Paris.

Audrey Goutard, grand reporter pour France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Emilie Torgemen, reporter - Le Parisien- Aujourd’hui en France.

Antonino Galofaro (en duplex), journaliste correspondant en Italie pour la presse suisse.

Crans-Montana : les révélations de l’enquête

Près d’un mois après l’incendie du bar Le Constellation, dans la station suisse de Crans-Montana, qui a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés, de 14 nationalités différentes, le soir du Nouvel An, le drame continue de provoquer une onde de choc bien au-delà des frontières helvétiques et a pris, ces dernières heures, des airs de crise diplomatique entre la Suisse et l’Italie.

Rome a décidé lundi de rappeler son ambassadeur pour protester contre la libération sous caution du propriétaire français du bar, Jacques Moretti. Le gérant et son épouse sont au cœur des interrogations. En tant que propriétaires de l’établissement, les deux Français sont soupçonnés d’« homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence » par les autorités suisses. Ceux-ci nient leur responsabilité dans l’incendie.

Alors que si jeunes Italiens ont trouvé la mort dans l’incendie et plus d'une dizaine ont été grièvement blessés, l’Italie a fait savoir qu’elle subordonnerait désormais le retour de son ambassadeur dans le pays à la mise en place d’une enquête conjointe. La presse suisse a dénoncé une « instrumentalisation » politique de l’affaire par le gouvernement de Giorgia Meloni pour mieux faire passer sa réforme très controversée de la justice. L’Office fédéral de la justice de la Suisse a, de son côté, fait un premier geste ce mercredi : il a indiqué que la procureure du Valais, chargée de l’enquête, « donnerait suite à la demande italienne d’ici la fin de la semaine ».

Parallèlement, une nouvelle vidéo tournée deux semaines avant le drame à Crans-Montana, dévoilée par la RTS ce mardi, ravive la colère des familles de victimes et relance les interrogations sur la sécurité de l’établissement. En France, en réaction au drame, le ministère de l’Intérieur a demandé un renforcement des contrôles de sécurité dans les établissements de nuit partout dans le pays.

Près d’un mois après le drame, où en est l’enquête ? Quelles sont les dernières révélations ? La commune suisse de Crans-Montana a reconnu ne pas avoir contrôlé le bar où s’est produit l’incendie mortel pendant cinq ans. En France, comment les bars et les discothèques sont-ils surveillés ? Enfin, 70 personnes demeurent hospitalisées dans plusieurs hôpitaux européens, gravement brûlées pour certaines. Comment sont-elles prises en charge ?

