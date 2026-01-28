recherche
"28 minutes" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 28 janvier 2026
"28 minutes" mercredi 28 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 28 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 28 janvier 2026 : 

Sommes-nous condamnés à vivre avec de moins en moins d’eau potable ?

Un rapport de l’ONU, publié la semaine dernière, alerte sur un basculement planétaire majeur : nous sommes passés d’une situation de “crise mondiale de l’eau” à celle de “faillite hydrique”. Ce nouveau concept de “faillite hydrique” tend à décrire son caractère définitif. Le rapport révèle que plus de 4 milliards de personnes subissent une pénurie d’eau au moins un mois par an, et que 75 % de l’humanité vit dans des pays en situation d’insécurité hydrique.

Pour comprendre cette situation, Élisabeth Quin reçoit Anne Sénéquier, chercheuse et co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale à l’Iris.

Élections municipales, présidentielle : crash-tests pour "l’union de la gauche" ?

La primaire du Front populaire visant à désigner un candidat commun, à gauche, pour l’élection présidentielle de 2027 a désormais une date : le 11 octobre 2026. Réunis à Tours, Clémentine Autain, Olivier Faure, Marine Tondelier ou encore François Ruffin, ont dessiné les contours de ce qui pourrait être une candidature commune. Deux grands absents manquaient à l’appel : Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, les deux hommes s’engageant pour le moment dans une course en solitaire. Le Parti communiste n’a pas annoncé sa participation non plus. Bien qu’Olivier Faure ait fait le déplacement, la présence du Parti socialiste à la primaire doit encore faire l’objet d’un vote interne au parti. Avant l’échéance présidentielle, la lumière est mise sur les municipales des 15 et 22 mars prochains pour lesquelles les partis de gauche sont en train de se positionner.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de l’orpaillage en France alors que l’or a dépassé, pour la première fois, les 5 000 dollars l’once.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la star de la musique Neil Young qui a annoncé mettre l'intégralité de son catalogue musical à disposition des habitants de Groenland, gratuitement et pendant un an.

mercredi, 28 janvier 2026
Suivez nous...