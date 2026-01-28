"C ce soir" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 28 janvier 2026 à 22:30 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 28 janvier 2026 :

Iran • Le massacre et l'abandon ?

Karim Rissouli reçoit :

Delphine Minoui, grand reporter au Figaro.

Jean-Pierre Perrin, journaliste.

David Khalfa, géopolitologue.

Aïda Tavakoli, activiste franco-iranienne.

Louis Arnaud, ex-otage de la République Islamique d'Iran de 2022 à 2024.