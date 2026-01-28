"Bonjour ! Avec vous" jeudi 29 janvier 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 29 janvier 2026 :
Nos enfants sont-ils devenus insupportables ?
À l’occasion de la polémique sur le no kids, une députée Liot dépose un projet de loi pour lutter contre ces mesures anti-enfants dans les hôtels, les trains, les restaurants… À vous de donner votre avis !
Aimez-vous votre prénom ?
En ce moment, les différentes villes de de France publient le palmarès des prénoms 2025 selon les régions. L’occasion de reparler de ce que nos prénoms disent de nous !
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous