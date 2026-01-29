"Ça commence aujourd'hui" jeudi 29 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 29 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Soumission chimique : on les a droguées à leur insu

Elles pensaient passer une soirée ordinaire. Un verre, une fête, un rendez-vous et puis... le trou noir.

Des heures effacées, un corps qui ne répond plus, une mémoire qui lâche. Derrière ces silences, une violence invisible : la soumission chimique.

Dans ce numéro, Faustine Bollaert donne la parole à celles à qui on a volé le consentement.

15:05 Elodie Kulik : le combat d'un père pour connaître la vérité sur le meurtre de sa fille

Faustine Bollaert consacre ce numéro à une affaire qui a bouleversé notre pays.

Elle accueille le papa d'Élodie Kulik ainsi que trois personnes qui ont contribué pour différentes raisons à l'avancée de l'enquête : Georges Charrières, journaliste, Isabelle Boquel, présidente de l'association "Angélique" et Catherine Siguret, autrice, témoignent au côté de Jacky Kulik.

En janvier 2002, Élodie, 24 ans, est enlevée, violée et tuée dans la Somme. Avant de mourir, elle réussit à appeler les secours, laissant un enregistrement crucial. L’enquête piétine durant plusieurs années, malgré la médiatisation de l’affaire par son père, Jacky Kulik, déterminé à obtenir justice. En 2012, l’affaire progresse grâce à une avancée ADN, identifiant un suspect décédé. Un second homme est ensuite impliqué, notamment grâce à sa voix reconnue sur l’appel d’Élodie. Il est condamné à 30 ans de prison en 2019, peine confirmée en appel.

Jacky Kulik a traversé plusieurs drames familiaux. Avant le meurtre de sa fille Élodie en 2002, il avait déjà perdu deux de ses enfants dans un incendie en 1976. Peu après le drame d’Élodie, son épouse, anéantie, a sombré dans le coma à la suite d’une tentative de suicide, avant de décéder en 2011.

Malgré ces épreuves, Jacky Kulik a poursuivi inlassablement son combat pour obtenir justice.