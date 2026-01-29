"Echappées belles" dans les Landes, samedi 31 janvier 2026 sur France 5

Samedi 31 janvier 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera dans le département des Landes.

Cap sur les Landes, destination balnéaire par excellence, où tous nos sens s’éveillent : le parfum des pins, la fraîcheur des embruns, la force des vents, la chaleur du sable fin et la quiétude des lacs… Autant d’images et de sensations qui nourrissent un profond attachement, partagé aussi bien par ceux qui y vivent que par ceux qui viennent s’y ressourcer.

Les Landes, c’est aussi et surtout un territoire d’action et de mouvement. Ici, la nature ne se contemple pas, elle se vit. Océan, dunes, forêts et lacs forment un immense terrain de jeu où le vent, le sable et les vagues dictent le rythme.

Deuxième plus grand département de France, les Landes dégagent une énergie singulière. Entre océan et pinède, tout pousse à bouger, à explorer, à respirer.

À travers cette belle échappée, les Landes dévoilent un visage à la fois intime et grandiose : celui d’un territoire vivant, vibrant, qui invite autant à l’exploration qu’à la contemplation. Une terre où la nature façonne les hommes, mais aussi une terre de convivialité, où l’on partage la table, le temps et les histoires.