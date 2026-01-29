"Chroniques criminelles" : nuit d'horreur à Montauban, samedi 31 janvier 2026 sur TFX

Samedi 31 janvier 2026 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur le double meurtre survenu à Montauban en 2019.

Il fait nuit noire, ce 14 novembre 2019, à Montauban. Et rien ne semble pouvoir troubler la tranquillité de la rue Gamot... Quand soudain, des coups de feu claquent.

Medhi, 17 ans, sort terrifié de sa maison et se réfugie chez ses voisins : sa mère et sa petite amie viennent d'être froidement abattues par un mystérieux individu. Il a bien tenté de les défendre, en vain... Encore sous le choc, l'adolescent prononce alors ces mots : "J'ai fait une connerie, je l'ai tué"...

Une phrase qui sonne comme des aveux pour les enquêteurs... Mais ne font-ils pas fausse route ?