"28 minutes" jeudi 29 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 29 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 29 janvier 2026 :



Le philosophe Marcel Gauchet au chevet de la crise démocratique

"Du désenchantement du monde" au "Nœud démocratique", Marcel Gauchet nous invite dans ses essais à nous questionner sur la santé de la démocratie. Dans son dernier ouvrage “Comment pensent les démocraties” paru aux éditions Albin Michel, l’historien et philosophe, s’interroge sur les ressorts cachés des idéologies en lien avec le développement des démocraties, et sur la manière dont le conservatisme, le socialisme, le nazisme, le fascisme ou encore le néolibéralisme se sont formés.

Il est l'invité ce soir d'Élisabeth Quin.

Répression en Iran : “l’armada américaine” prête à intervenir ?

Plus de 30 000 manifestants auraient été tués par le gouvernement iranien lors des contestations du 8 et 9 janvier, à Téhéran, en Iran, selon les estimations des ministères de l’Intérieur et de la Santé iraniens qui ont fuitées puis été relayées dans le magazine “Time”. Le régime iranien avait annoncé un premier bilan d’un peu plus de 3 000. Depuis la fin du mois de décembre, les Iraniens descendent dans la rue pour protester contre la République islamique. Le régime des mollahs a répondu avec violence et en coupant l'accès à Internet dans tout le pays. 20 jours après, le blackout numérique, Internet a presque été rétabli dans son intégralité. Depuis le début de cette répression meurtrière, les tensions entre les États-Unis et l'Iran n'ont fait qu'augmenter. Le président américain Donald Trump a pressé l'Iran, mercredi 28 janvier, sur sa plateforme Truth Social indiquant que "le temps est compté" avant une attaque américaine contre Téhéran si le régime ne voulait pas entamer des négociations, notamment au sujet du nucléaire. L'Iran "répondra comme jamais" en cas d'agression américaine, a réagi la mission iranienne à l'ONU sur X mercredi.

La tour Eiffel va honorer, pour la postérité, 72 femmes de science et Xavier Mauduit nous raconte le combat contre l'invisibilisation des femmes scientifiques.

Marie Bonnisseau revient sur la proposition de loi visant à mettre fin au "devoir conjugal" adoptée à l'Assemblée nationale.