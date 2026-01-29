"Bonjour ! Avec vous" vendredi 30 janvier 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 30 janvier 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 30 janvier 2026 :

Médecine esthétique, ça fait débat

40% des Français prêts à tester la médecine esthétique (botox, greffe de cheveux, injections antirides...) et vous ?

Coût du mariage

À l’occasion de l’ouverture du salon du mariage, discutons de ce fameux jour… qui coûte les yeux de la tête ! Dépenser une fortune pour son mariage, est-ce devenu ringard ? Vous allez découvrir les nouvelles tendances, de comment réussir à organiser un mariage à moindre coût, et n’hésitez pas à témoigner si vous avez regretté d’avoir dépensé autant ou au contraire si ça valait le coup !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous