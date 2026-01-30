"Ça commence aujourd'hui" vendredi 30 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Grâce à leur amitié, un bébé a pu voir le jour
Parfois, les plus belles histoires naissent là où on ne les attend pas… Leur lien ne devait être qu’une amitié et pourtant, grâce à cette relation unique, un miracle a vu le jour, une vie a commencé.
15:05 Infidélité : une découverte choc !
Dans ce numéro, trois femmes nous racontent la découverte totalement inattendue qu’elles ont faite, grâce à un objet qui fait désormais partie de notre quotidien à tous : nos smartphones !