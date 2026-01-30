recherche
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 30 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 30 janvier 2026
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 30 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 30 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Grâce à leur amitié, un bébé a pu voir le jour

Parfois, les plus belles histoires naissent là où on ne les attend pas… Leur lien ne devait être qu’une amitié et pourtant, grâce à cette relation unique, un miracle a vu le jour, une vie a commencé.

15:05 Infidélité : une découverte choc !

Dans ce numéro, trois femmes nous racontent la découverte totalement inattendue qu’elles ont faite, grâce à un objet qui fait désormais partie de notre quotidien à tous : nos smartphones !

 

Suivez nous...