Sommaire de "50' Inside" samedi 31 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • Le championnat du monde junior de pâtisserie.

En coulisses • Dans la 15ème saison de Danse avec les stars



Le portrait • Rencontre avec Amir, chanteur et désormais acteur.



La Story • Jamel Debbouze.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction Megève

Hôtels au luxe discret, art de vivre et gastronomie au sommet. Comment ce petit village de 3000 habitants rivalise-t-il avec les stations stars des Alpes ?