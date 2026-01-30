recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 31 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 30 janvier 2026
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu Le championnat du monde junior de pâtisserie.

En coulisses Dans la 15ème saison de Danse avec les stars

Le portrait Rencontre avec Amir, chanteur et désormais acteur.

La Story Jamel Debbouze.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction Megève

Hôtels au luxe discret, art de vivre et gastronomie au sommet. Comment ce petit village de 3000 habitants rivalise-t-il avec les stations stars des Alpes ?

