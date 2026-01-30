Sommaire de "50' Inside" samedi 31 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • Le championnat du monde junior de pâtisserie.
En coulisses • Dans la 15ème saison de Danse avec les stars
Le portrait • Rencontre avec Amir, chanteur et désormais acteur.
La Story • Jamel Debbouze.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Megève
Hôtels au luxe discret, art de vivre et gastronomie au sommet. Comment ce petit village de 3000 habitants rivalise-t-il avec les stations stars des Alpes ?