"Elf, une affaire d’État" : retour sur le scandale tentaculaire de la Ve République, dimanche 1er février 2026 sur France 5

Dimanche 1er février à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Aurélie Casse vous proposera de découvrir le documentaire « Elf, une affaire d’État » qui, à travers des récits croisés, raconte l'histoire du scandale tentaculaire de la Ve République.

Juillet 1994. Les radars de la COB, la Commission des opérations de la Bourse, virent au rouge. Ils viennent de détecter une étrange anomalie dans le bilan des transactions internationales. Le géant pétrolier ELF aurait réalisé un important versement de 120 millions d’euros au groupe Bidermann. Visiblement, le pétrole coule à flot dans le textile ! Toutefois, derrière cette transaction improbable se cache bien plus qu’un simple bug comptable : le premier indice d’un scandale tentaculaire.

Aux manettes de l’enquête, une juge d’instruction implacable : Eva Joly. Avec ses complices judiciaires, Laurence Vichnievski et Renaud Van Ruymbeke, elle déterre un réseau souterrain où se croisent valises de cash, paradis fiscaux, comptes offshore et deals sulfureux entre Paris et l’Afrique. Dans l’ombre : Loïk Le Floch-Prigent, Alfred Sirven, André Tarallo, Roland Dumas, Christine Deviers-Joncour, Omar Bongo et Mobutu Sese Seko… des figures du pouvoir, des barons de l’or noir, des hommes en costume trempés jusqu’au cou… et une République qui ferme les yeux.

Ce documentaire plonge au cœur de la mère des affaires de corruption de la Ve République, une affaire d’État où les frontières entre le fleuron de l’industrie française, la politique et l’intérêt personnel se brouillent dans un thriller digne des meilleures fictions. Mais ici, tout est vrai.

Un documentaire inédit de Bernard George et Jean-Marie Pontaut.