"Capital" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er février 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Argent des maires : enquête sur le grand dérapage ».

À l'approche des élections municipales, Capital propose une enquête sur la gestion financière des communes françaises.

Note de frais : révélations sur ces élus qui mènent grand train

C’est une indemnité qui rend tous les dérapages possibles : les frais de représentation. Une enveloppe de plusieurs milliers d’euros par an aux allures d’argent de poche que certains maires utilisent à leur guise. Vêtements, déjeuners, cadeaux… qui contrôle ces dépenses ? Souvent personne, même si cela paraît fou.

À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Capital à enquêté sur les extravagances de Sophie Joissains. Depuis 2021, l’élue a dépensé pour près de 10 000 euros en manucure, parfums, tenues, le tout financé par le budget de la mairie.

Pour briller ou faire briller leur commune, certains maires abusent-ils de l’argent public ? Au Barcarès (Pyrénées-Orientales), rien ne semble pouvoir freiner le maire. À l’approche des municipales, il met le paquet : bouteilles de champagne offertes aux administrés, village de Noël fastueux et, sa dernière lubie, des lettres géantes “Barcarès 2026”. Ces grandes lettres avec le nom des villes, les maires se les arrachent. Et elles font la richesse de Cyril Hourriez. L’entrepreneur sedanais surfe sur le virus de la mégalomanie des élus qui rêvent de structures toujours plus majestueuses.

Vidéosurveillance : des millions d’euros bien investis ?

La sécurité : c’est l’une des principales préoccupations des Français. Et c’est le thème phare de la campagne des municipales. En ville ou à la campagne, dans les villages ou les métropoles, les maires de tous bords sortent le carnet de chèque pour rassurer leurs administrés. Et les sommes peuvent vite s’envoler !

À Fronton (Haute-Garonne), une petite commune de 7 000 habitants qui compte déjà 50 caméras, le maire veut doubler son parc. Rien de plus simple : des dizaines de sociétés spécialisées se partagent ce juteux marché.

À Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), la mairie dépense déjà 3 millions d’euros par an pour son centre de supervision dernier cri. 350 caméras quadrillent les rues en permanence pour pouvoir déployer la police municipale partout.

Mais les équipes de Capital ont découvert que, souvent, des sommes colossales sont investies en pure perte ! Équipements obsolètes, caméras installées trop haut ou devant des arbres : les images sont tout simplement inexploitables. Combien de mairies sont concernées ?

Enquête sur les tabous de l’enjeu numéro un de la campagne.

Normes et paperasse : quand la folie administrative ruine nos mairies

Refaire un parking ou changer une ampoule, il est impossible, dans nos communes, de bouger le petit doigt sans se heurter à une norme. Il y en a 400 000 en vigueur, chaque année un peu plus, et cela révolte les maires. Les Premiers ministres ont beau promettre de tout simplifier, les normes s’empilent années après années. Au-delà d’empoisonner la vie des maires, toutes ces règlementations nous coûtent surtout des sommes folles !

À Vertou (Loire-Atlantique), la rénovation de l’hôtel de ville a viré au cauchemar budgétaire à cause de normes : plus de 5 millions d’euros, soit 95 % du budget travaux annuel. Alors en attendant, tous les autres projets sont à l’arrêt. Combien de maires se retrouvent ainsi piégés ? Promettant de les aider, des cabinets de conseils proposent leurs services aux maires pour décrypter ces règles complexes… mais leurs services sont loin d’être gratuits ! Étonnamment, les seuls à ne pas se plaindre, ce sont certaines entreprises. Fabricants de mobilier urbain, d’aires de jeux pour enfants, vous allez découvrir comment les normes font leurs affaires.