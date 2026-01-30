"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" : notre peau et ses pouvoirs, dimanche 1er février 2026 sur T18

Dans le numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" rediffusé par T18 dimanche 1er février 2026 à 20:55, Adriana Karembeu et Michel Cymes s’attaquent à un sujet passionnant qui nous concerne tous : notre peau et ses pouvoirs extraordinaires.

Elle est lavable, souple, résistante, imperméable, résiliente… Elle nous accompagne dans tous nos mouvements, nous protège de toutes les agressions extérieures et nous permet de maintenir la température de notre corps à 37 degrés. Elle en dit long sur notre état de santé, physique et mental, ainsi que sur notre mode de vie. Elle dépasse en qualité tout ce que la technologie a pour le moment été capable de créer.

Donc, comment bien en prendre soin ? Et alors que nous sommes en pleine période estivale, comment se protéger efficacement du soleil ?

Que manger pour maintenir notre peau en pleine santé, le plus longtemps possible ? Est-ce que les techniques anti-âge, ça fonctionne ?

Cap sur le Maroc, réputé pour ses soins traditionnels et naturels de la peau, pour répondre à ces questions.

Apprenons à nous méfier de notre meilleur ennemi, le soleil

Grâce à une caméra UV, Adriana et Michel découvriront que les effets du soleil sur la peau ne sont pas toujours visibles à l’œil nu et que les rayons ultraviolets sont les pires ennemis de la peau : le soleil est essentiel à notre vie, mais il est aussi le premier facteur de vieillissement cutané. Adriana et Michel vont même apprendre que s’exposer aux rayons UV peut endommager l'ADN des cellules de la peau, et ce, après seulement 10 minutes d’exposition !

La santé de notre peau se trouve dans notre assiette

Notre peau raconte nos habitudes alimentaires. Mal se nourrir, c’est la maltraiter. Alors que manger pour avoir une belle peau ? Quelles boissons privilégier ? Adriana et Michel prendront conscience que le moyen le plus efficace pour s’hydrater profondément, c’est d’avoir une alimentation adaptée.

Notre peau héberge des millions de bactéries intelligentes

Sur notre peau, vit une colonie impressionnante de bactéries qu’on appelle le microbiote cutané : 1 million de bactéries par cm2 vivent en surface et dans les couches superficielles de notre épiderme. Un écosystème qui n’a pas encore révélé tous ses secrets mais qui joue un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Le plus extraordinaire, c’est que ces bactéries communiquent entre elles. Elles sont même capables de déclencher des actions communes pour éliminer des bactéries nuisibles ou réparer notre peau.

Se laver, c’est bien… mais pas trop !

Faut-il se laver tous les jours ? Et avec quels types de produits ? Nous irons de surprise en surprise en rencontrant des adeptes du « no poo » (sans shampooing, sans savon) qui ne se lavent plus qu’à l’eau. Nous testerons la qualité de leur peau avec une dermatologue pour savoir si oui ou non, c’est une option souhaitable. Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

Crèmes anti-rides, injections, produits anti-âge : quelles méthodes sont efficaces ?

Que penser des soins et des méthodes anti-âge ? En quoi consistent les injections ? Sont-elles douloureuses ? Combien de temps leur effet dure-t-il ? Et les crèmes antirides sont-elles vraiment efficaces pour atteindre les couches profondes de notre peau, là où se creusent les rides ? Nous ferons le point avec des dermatologues et tordrons le cou à bon nombre d’idées reçues.

Quelques rencontres de l’émission :

Leila Benamar, dermatologue à Casablanca. Notre fil rouge au Maroc.

Françoise Bernerd, photobiologiste. Elle dirige une équipe de pointe qui travaille sur les effets du soleil sur la peau.

Nadine Pomarède, dermatologue à Paris. Elle va « diagnostiquer » la peau d’Adriana et de Michel et leur donner des conseils.

Le docteur Jalil Belkamel, biologiste et phyto-aromathérapeute : il accueille Adriana et Michel dans son jardin aromatique, à la découverte des plantes aromatiques et des huiles essentielles qui font du bien à notre peau.

Christelle Santini, chirurgienne esthétique et Françoise Rodhain, dermatologue : elles vont nous éclairer sur toutes les méthodes et crèmes anti-âge : botox, acide hyaluronique, acides de fruits, rétinol…