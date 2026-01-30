"Faites entrer l'accusé" revient sur la disparition du Pasteur Doucé dimanche 1er février 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 1er février 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à la disparition du Pasteur Doucé.

"Faites entrer l'accusé" s'emploie à raconter et à décrypter les plus grandes affaires criminelles françaises.

Cette collection documentaire s'appuie sur une éthique et une rigueur journalistique souvent imitées, mais jamais égalées, en choisissant de ne traiter que des dossiers définitivement jugés et de donner la parole à tous les acteurs du dossier.

La disparition du Pasteur Doucé

En juillet 1990, Joseph Doucé, pasteur des marginaux, des transsexuels, homosexuels, disparaît. Il ne fait aucun doute qu'il a été enlevé. Mais par qui ? Pourquoi ?

Les policiers de la brigade criminelle découvrent vite qu'il était surveillé de près par les Renseignements généraux. Leur enquête les conduit à Bernard Dufourg, un policier aux méthodes expéditives. Trois mois plus tard, le corps du pasteur est découvert en forêt de Rambouillet.

Près de vingt ans après, l'affaire n'a toujours pas été élucidée.