recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" revient sur la disparition du Pasteur Doucé dimanche 1er février 2026 sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 30 janvier 2026 73
"Faites entrer l'accusé" revient sur la disparition du Pasteur Doucé dimanche 1er février 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 1er février 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à la disparition du Pasteur Doucé.

"Faites entrer l'accusé" s'emploie à raconter et à décrypter les plus grandes affaires criminelles françaises.

Cette collection documentaire s'appuie sur une éthique et une rigueur journalistique souvent imitées, mais jamais égalées, en choisissant de ne traiter que des dossiers définitivement jugés et de donner la parole à tous les acteurs du dossier.

La disparition du Pasteur Doucé

En juillet 1990, Joseph Doucé, pasteur des marginaux, des transsexuels, homosexuels, disparaît. Il ne fait aucun doute qu'il a été enlevé. Mais par qui ? Pourquoi ?

Les policiers de la brigade criminelle découvrent vite qu'il était surveillé de près par les Renseignements généraux. Leur enquête les conduit à Bernard Dufourg, un policier aux méthodes expéditives. Trois mois plus tard, le corps du pasteur est découvert en forêt de Rambouillet.

Près de vingt ans après, l'affaire n'a toujours pas été élucidée.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

30 janvier 2026 - 15:37

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

30 janvier 2026 - 15:37

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 1er février 2026 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er févr…

30 janvier 2026 - 10:04 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...