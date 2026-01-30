"C dans l'air" vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 30 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 30 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Melissa Bell, journaliste anglo-américaine, correspondante à Paris pour CNN.

Les conséquences politiques des morts de Renee Nicole Good et d'Alex Pretti, deux Américains abattus par la police anti-immigration à Minneapolis les 7 et 24 janvier derniers, ne cessent de se faire sentir. Sous la pression de l'opinion et de certains élus républicains, Donald Trump semble jouer la carte de l'apaisement.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, seuls 39 % des Américains approuvent désormais sa gestion de l’immigration, le taux le plus bas depuis son investiture. Et un électeur républicain sur cinq considère que l’ICE est allée "trop loin".

Le président américain a donc pris la décision de rappeler le chef de la police des frontières, Gregory Bovino, symbole de la brutalité de l’ICE, et a dépêché à Minneapolis son "tsar des frontières", Tom Homan, conseiller à l'immigration de la Maison-Blanche, dans l'objectiif de "marquer un nouveau départ dans les relations avec l'Etat du Minnesota".

Donald Trump a malgré tout pris le temps d'assister à l'avant-première du film documentaire de sa femme Melania. L'occassion pour lui de saluer son "excellent travail" et de souligner combien elle est "mesurée, très très mesurée." Et d'ajouter : Parfois, quand je ne suis pas autant mesuré, elle le fait pour moi !"

Par ailleurs, les doutes sur son état de santé persistent. Dans une interview accordée au New York Magazine, il a oublié le nom de la maladie dont souffrait son père, décédé à l'âge de 93 ans d'Alzheimer.

17:45 "C dans l'air"

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Cole Stangler, journaliste indépendant au New York Times et à The Nation.

Alban Mikoczy, grand reporter à France Télévisions.

Claire Meynial, correspondante aux États-Unis pour Le Point.

Le thème de l'émission :

Trump : Melania au secours de Donald

Une nouvelle situation de crise aux États-Unis ? Dans le contexte des opérations de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, épicentre des contestations, les Démocrates américains ont refusé d'adopter un nouveau budget pour le ministère de la Sécurité intérieure, le DHS. Ces derniers ont réclamé au gouvernement de Donald Trump l’adoption de réformes pour l'ICE, jugée hors de contrôle.

Confronté à des critiques, y compris de son camp, sur la ligne dure adoptée dans cette ville du nord, Donald Trump a dépêché sur place Tom Homan, le responsable de la politique d'expulsions massives de migrants menée par le gouvernement. Celui-ci rendra « directement compte » au chef de l'Etat et dirigera désormais les opérations de la police de l'immigration (ICE) sur place en remplacement du chef de la police aux frontières, Greg Bovino, devenu le symbole de la lutte acharnée menée par Donald Trump contre les migrants clandestins.

De plus, des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis ont déjà commencé à quitter la ville cette semaine, a assuré la municipalité, alors que Donald Trump joue l'apaisement face à la vague d'indignation suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain, Alex Pretti, un infirmier de 37 ans. Le président américain serait-il en train de faire marche arrière ?

Dans le camp Trump, l’actualité passe également par sa femme Melania. Un documentaire consacré à la Première dame sort en salles ce vendredi aux États-Unis. Selon les médias américains, Amazon aurait investi 75 millions de dollars dans le projet, dont 28 millions rien que pour Melania.

Sur les réseaux sociaux, le documentaire et la publicité qui l'entoure ont été tournés en ridicule, certains internautes publiant des captures d'écran de sites de salles de cinéma américaines n'affichant aucun ticket acheté. Les professionnels, eux, anticipent des recettes limitées.

Un contrat en or qui fait polémique. Le groupe français Capgemini a signé avec l'ICE, la police de l’immigration, un contrat de plus de 365 millions de dollars pour localiser des sans-papiers afin de les arrêter et de les expulser. Des révélations qui ont fait réagir jusqu'au ministère de l'Économie. La direction de l'entreprise renvoie, elle, vers sa filiale américaine. Les syndicats, remontés par la signature de ce contrat, exigent, de leur côté, des mesures fermes.

Dans un contexte tendu à Minneapolis, Donald Trump serait-il en train de rétropédaler face à la contestation croissante ? Pourquoi le documentaire consacré à Melania Trump suscite-t-il la polémique ? Qu’en est-il du contrat controversé signé entre le groupe français Capgemini et l’ICE ?

