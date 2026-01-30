"28 minutes" vendredi 30 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 30 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice,

Sylvie Brunel, géographe et écrivaine,

Philippe Manière, essayiste et Président-cofondateur de Vae Solis Communications.

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : un risque de dérive ?

La proposition de loi interdisant l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adoptée par l'Assemblée nationale lundi 26 janvier. Elle suscite toutefois des débats. Sera-t-elle applicable dans les faits, et surtout, est-ce une bonne idée puisque les réseaux sociaux sont le canal d'information privilégié des moins de 25 ans ?

Inde-UE : un accord "historique", autant stratégique que commercial ?

Mardi 27 janvier, Ursula von der Leyen s'est rendue à New Delhi afin de sceller un accord commercial entre l'Union européenne et l'Inde. En négociation depuis des années et célébré par les dirigeants européens et indiens il prévoit une baisse des tarifs douaniers sur de nombreux produits entre l'Inde et l'UE, à rebours de la politique commerciale américaine.

Renaud Dély reçoit Clément Poirée, metteur en scène, qui propose une revisite de "L'Avare" de Molière au théâtre de la Tempête à Paris. Dans cette version interactive, le public fournit les éléments de la pièce, du décor aux costumes. Outre la réflexion sur la décroissance, une autre question se pose : et si le public était lui-même "L'Avare" ?

Le ton monte entre Donald Trump et Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien. "Le temps est compté" avant une intervention américaine, qui sera "pire" que celle de juin dernier, promet le président américain. Qu'importe : les forces armées iraniennes ont "le doigt sur la gâchette", rétorque Abbas Araghchi. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

À l'international, la communication d'Emmanuel Macron a le vent en poupe. Après les lunettes de soleil, les "for sure" repris de toute part, ce sont désormais ses mots en groenlandais qui affolent la toile. C’est le "Point com" de Natacha Triou.

Mercredi 28 janvier, Ali Akbar, dernier vendeur de journaux à la criée à Paris, a été décoré de l'ordre national du mérite. C'est l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier.

Enfin, ne manquez pas la Une internationale sur le retour de la dépouille du dernier otage israélien, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités ainsi qu'"En Théorie" d'Aurore Vincenti, qui déconstruit l'idée d'une domination des mâles chez les primates.