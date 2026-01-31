"Au bout de l'enquête" samedi 31 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Jean Aprin

Samedi 31 janvier 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Jean Aprin.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Jean Aprin, Manipulation meurtrière

C’est une propriété perdue dans le cadre idyllique des vignes de l’arrière-pays varois. Ce jour de décembre 2012, Jean Aprin, vigneron, est retrouvé mort par sa femme sur son exploitation.

Il faudra la perspicacité et l’habileté exceptionnelle d’un gendarme pour dénouer une affaire particulièrement complexe, entre manipulation et secret de famille.

Un film de Farrah Youbi.

15:00 • Affaire Jacques Hyver, La belle, l’aventurier et le PDG

Nous sommes dans la campagne charentaise au début des années 80. Sur la route de son usine, un patron célèbre à l’époque est enlevé en voiture contre une demande de rançon. Sa vie est en jeu.

Enlèvement politique ? Crapuleux ? Cette affaire va révéler un criminel insaisissable qui ne se fixe aucune limite.

Un film de Louis-Matthieu Nivôse.

16:00 • Affaire Edith Scaravetti, Tragédie conjugale

Un jeune père de famille disparaît à Toulouse au cœur de l’été 2014. A-t-il été victime d’une vengeance amoureuse ? Ce consommateur de cannabis s’est-il embarqué dans un trafic de drogue ?

L’enquête va révéler un personnage insoupçonnable qui a fait preuve d’une détermination hors du commun. Jusqu’à emmurer sa victime à son domicile…

Un film d'Anne Gautier.