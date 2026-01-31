recherche
Magazines

"Au bout de l'enquête" samedi 31 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Jean Aprin

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 79
"Au bout de l'enquête" samedi 31 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Jean Aprin

Samedi 31 janvier 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Jean Aprin.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Jean Aprin, Manipulation meurtrière

C’est une propriété perdue dans le cadre idyllique des vignes de l’arrière-pays varois. Ce jour de décembre 2012, Jean Aprin, vigneron, est retrouvé mort par sa femme sur son exploitation.

Il faudra la perspicacité et l’habileté exceptionnelle d’un gendarme pour dénouer une affaire particulièrement complexe, entre manipulation et secret de famille.

Un film de Farrah Youbi.

15:00  Affaire Jacques Hyver, La belle, l’aventurier et le PDG

Nous sommes dans la campagne charentaise au début des années 80. Sur la route de son usine, un patron célèbre à l’époque est enlevé en voiture contre une demande de rançon. Sa vie est en jeu.

Enlèvement politique ? Crapuleux ? Cette affaire va révéler un criminel insaisissable qui ne se fixe aucune limite.

Un film de Louis-Matthieu Nivôse.

16:00  Affaire Edith Scaravetti, Tragédie conjugale

Un jeune père de famille disparaît à Toulouse au cœur de l’été 2014. A-t-il été victime d’une vengeance amoureuse ? Ce consommateur de cannabis s’est-il embarqué dans un trafic de drogue ?

L’enquête va révéler un personnage insoupçonnable qui a fait preuve d’une détermination hors du commun. Jusqu’à emmurer sa victime à son domicile…

Un film d'Anne Gautier.

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 10:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

31 janvier 2026 - 10:09

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

31 janvier 2026 - 10:09

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 31 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 31 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

30 janvier 2026 - 19:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...