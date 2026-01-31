recherche
Magazines

"Enquête Exclusive" dimanche 1er février sur M6, sommaire du magazine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 207
"Enquête Exclusive" dimanche 1er février sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er février 2026 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera : « Rixes, meurtres : au cœur de l'hyperviolence des jeunes ».

Les armes circulent de plus en plus chez les mineurs : machettes, couteaux et battes de baseball remplacent les coups de poings. L'an passé, ces rixes entre bandes, souvent sur fond d'échecs scolaires et de violences familiales, ont coûté la vie à quatorze jeunes. Ces affrontements « initiatiques », version moderne de la Guerre des boutons, prennent parfois une tournure dramatique.

Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi la police de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) qui tente d’endiguer ce fléau. Grâce à un dispositif de surveillance ciblant les points chauds, les autorités parviennent à déjouer près de 200 affrontements par an.

Sur le terrain, entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis), les jeunes sont au cœur de cette escalade, ils sont prêts à tout pour leur quartier. Face à eux, des figures de « grands frères », comme Adama Camara qui a connu la prison pour tentative de meurtre, tentent de briser le mythe en montrant la dure réalité de la prison.

Loin des cités, dans des milieux plus apaisés, des adolescents ont aussi grièvement blessé et tué au sein de leur établissement scolaire s’en prenant souvent à des figures féminines d’autorité. Dans ces cas, encore assez inédits sur notre territoire, professionnels de la justice et psychologues s’interrogent sur le rôle des réseaux sociaux. Non seulement ils exposent les jeunes à des images souvent très violentes, mais ils propagent de plus en plus une masculinité toxique, susceptible de troubler les ados les plus fragiles. À Nogent, dans la Haute-Marne, Quentin, un collégien, a mortellement poignardé sa surveillante Mélanie en juin dernier, alors même qu’une fouille de sacs était effectuée par les gendarmes devant les grilles de l’établissement. Ce meurtre a sidéré la France, d’autant que ni la famille du meurtrier, ni la commune semi-rurale, ne sont considérées comme « sensibles ».

Pourquoi des adolescents vont-ils aujourd’hui jusqu’à blesser, ou même tuer ? Sont-ils le symptôme d’une société malade, ou d’une jeunesse sans repère ?

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 10:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Mes chers parents, je rentre, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Mes chers parents, je rentre, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

31 janvier 2026 - 12:08

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Mes chers parents, je rentre, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Mes chers parents, je rentre, samedi 31 janvier 2026 sur TF1

31 janvier 2026 - 12:08

A ne pas manquer...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 1er février sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 1er février sur M6, sommaire du magazine…

31 janvier 2026 - 10:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...