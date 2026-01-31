"Thalassa, aventures extrêmes" en Patagonie, sur la route des baleines, lundi 2 février 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 2 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" dans lequel Diego Buñuel embarque pour une mission scientifique exceptionnelle, mêlant émotion, science et urgence écologique en Patagonie.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de Thalassa invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

Patagonie, sur la route des baleines

Sur les côtes sauvages de la péninsule Valdès, en Argentine, un rituel ancestral se perpétue chaque année : de majestueuses baleines franches australes viennent mettre bas et allaitent leurs petits dans les eaux calmes du golfe San Jose.

Diego Bunuel embarque pour une mission scientifique exceptionnelle, dans une quête mêlant émotion, science et urgence écologique.

Aujourd’hui, ces géantes de plus de 15 mètres sont strictement protégées, et la péninsule Valdès est devenue un sanctuaire emblématique de leur renaissance. La population y est estimée à environ 3 000 individus, en croissance lente mais continue. Cette baie, protégée et calme, se transforme tous les ans à la même époque en maternité géante.

Un phénomène inquiète aujourd’hui les observateurs locaux. Attirées par les déchets en constante augmentation autour de la grande ville de la péninsule, Puerto Madryn, les goélands perforent la peau fragile des cétacés pour se nourrir de leur graisse, en particulier celle des baleineaux. Un phénomène dramatique, observé et documenté depuis des années par le photographe et documentariste Philip Hamilton et Mariano Sironi, biologiste marin.

Ce sanctuaire se trouve sur la route migratoire des baleines franches. De là, elles partent pour les eaux froides de l’Atlantique sud. Nous allons suivre une partie de ce « couloir bleu » et atteindre la mythique ville d’Ushuaia. Au milieu de paysages à couper le souffle, Diego fera une halte sur les bords du célèbre canal de Beagle, où l’on pêche le crabe géant.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Thalassa, aventures extrêmes : À la conquête des profondeurs".