"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er février 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Hypers protéinés : la grande invasion des rayons

Les aliments hyper-protéinés sont devenus les produits phares des supermarchés. Pâte à tartiner, pâtes, pains et surtout yaourts : tout se transforme en version ultraprotéinée. Leur promesse ? Perdre du poids tout en gagnant du muscle. Les supermarchés classiques comme les discounteurs ont lancé́ leurs propres gammes d’aliments riches en protéines. Usines géantes, laboratoires pionniers, expériences intrigantes : la course à l’innovation est lancée pour créer de nouveaux produits. Mais sont-ils vraiment bons pour notre santé ? Ces nouveautés valent-elles leurs prix ?

Ils se battent pour garder leurs pharmacies

Après les déserts médicaux, un nouveau danger guette : celui des déserts pharmaceutiques. Dans de nombreux villages, le pharmacien est devenu le dernier professionnel de santé encore présent, mais en 10 ans, 2000 pharmacies ont fermé leurs portes et il en reste moins de 19 500 en France, un seuil jamais atteint. Crise des vocations, manque d’attractivité des territoires ruraux et absence de repreneurs poussent les titulaires à brader leur officine ou à fermer définitivement. Face à cette menace, habitants et maires se mobilisent, prêts à tout pour garder ces croix vertes allumées, symbole d’un accès aux soins de plus en plus menacé.

Street food sauvage : quand la crise fait vendre

Des crêpes sur des chariots de fortune, des brochettes grillées à la sortie des transports, des aliments vendus à même le sol. C’est un phénomène qui explose dans les grandes villes : la vente illégale de nourriture.

Née de la crise du pouvoir d’achat, cette street food sauvage permet à des vendeurs sans autorisation de proposer des plats ou des produits bruts à prix cassés, défiant toute règle d’hygiène. Pour des consommateurs en grande précarité, c’est parfois la seule façon de se nourrir. Mais derrière cette économie parallèle se cache une réalité bien plus trouble.

Fin de mois dans le rouge : ils ont la solution !

Chaque mois, c’est la même angoisse pour des millions de Français : comment finir le mois sans terminer dans le rouge ? Revenus qui stagnent, dépenses qui grimpent, imprévus qui s’accumulent, résultat : près d’un Français sur deux se retrouve à découvert au moins une fois par an. Et si le moment était enfin venu de reprendre le contrôle de vos finances personnelles.

De nouvelles solutions existent, et des coachs d’un nouveau genre se proposent de voler à votre secours. Comment réduire ses dépenses sans se priver ? Où trouver des économies insoupçonnées ? Et surtout, comment tenir dans la durée ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Cuisine tendance : les nouveaux casseurs de prix

C’est la pièce préférée des Français ! Depuis plusieurs années, la cuisine n’est plus uniquement réservée à la préparation des repas. Lieu de vie où la famille et les amis prennent plaisir à se réunir, elle est devenue une pièce essentielle des foyers. Mais son prix peut vite grimper. En moyenne, la rénovation d’une cuisine coûte entre 450 et 800 euros le mètre carré, main d’œuvre comprise, soit un budget compris entre 8 000 et 12 000 euros.

Mais pour limiter la facture, des solutions innovantes existent ! Des modèles d’exposition haut de gamme bradés jusqu’à -70 %, des artisans qui réutilisent l’existant au lieu de tout casser, ou encore des cuisinistes nouvelle génération qui viennent à domicile avec leur showroom mobile : les bons plans ne manquent pas pour se faire plaisir sans exploser son budget. Même les cuisines en kit séduisent de plus en plus, malgré les galères de montage. Idées futées, retours d’expérience et conseils concrets : tout pour vous inspirer et vous donner envie de refaire votre cuisine à petit prix.