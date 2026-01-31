"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Concours du meilleur apprenti de France
La cuisine est leur passion. 12 jeunes s'affrontent pour le titre de meilleur apprenti de France
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Chaos à Minneapolis
La révolte des citoyens contre la police de l'immigration.
Français en Thaïlande, à la conquête du paradis
Hôteliers, restaurateurs ou agents immobilier, ces Français ont fait de cette île de Thaïlande leur eldorado.
19:30 Le portrait de la semaine
Emmanuel, son combat pour obtenir justice