"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 42
"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 1er février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Concours du meilleur apprenti de France

La cuisine est leur passion. 12 jeunes s'affrontent pour le titre de meilleur apprenti de France

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Chaos à Minneapolis

La révolte des citoyens contre la police de l'immigration.

Français en Thaïlande, à la conquête du paradis

Hôteliers, restaurateurs ou agents immobilier, ces Français ont fait de cette île de Thaïlande leur eldorado.

19:30 Le portrait de la semaine 

Emmanuel, son combat pour obtenir justice

Depuis le suicide de son fils Clément survenu le 6 septembre 2024, Emmanuelle Pouédras se bat pour comprendre ce drame.
 
Victime de cyberharcèlement, l'adolescent a mis fin à ses jours à 15 ans.
 
Un an après, cette mère raconte son combat pour obtenir justice et une enquête qu'elle ne voit pas avancer malgré les éléments fournis.

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 20:14
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
