"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 1er février 2026

Dimanche 1er février 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts de Paris.

12:00 Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national.

Au sommaire dimanche :

Voilà la page du budget (presque) tournée pour le Premier ministre. Une course d'obstacles parcourue 49.3 après 49.3 avec, jusqu'ici, le franchissement des motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France Insoumise.

L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : si ce texte a trouvé une majorité, il n'en pose pas moins des problèmes d'application et de contrôle.

La campagne des municipales se poursuit avec la mise en avant des sujets sécurité, logement et transport. Pourtant, ce sont toujours les dossiers internationaux qui préoccupent les Français ; Iran, Ukraine, réaction de Donald Trump, le climat reste anxiogène...

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA, nous proposera sa Carte Blanche.