recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 1er février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 213
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 1er février 2026

Dimanche 1er février 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts de Paris.

12:00 Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national.

Au sommaire dimanche :

Voilà la page du budget (presque) tournée pour le Premier ministre. Une course d'obstacles parcourue 49.3 après 49.3 avec, jusqu'ici, le franchissement des motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France Insoumise.

L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : si ce texte a trouvé une majorité, il n'en pose pas moins des problèmes d'application et de contrôle.

La campagne des municipales se poursuit avec la mise en avant des sujets sécurité, logement et transport. Pourtant, ce sont toujours les dossiers internationaux qui préoccupent les Français ; Iran, Ukraine, réaction de Donald Trump, le climat reste anxiogène...

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA, nous proposera sa Carte Blanche.

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 10:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bellefond&quot; : L'épisode « Succession » à revoir sur France 3 mardi 3 février 2026

"Bellefond" : L'épisode « Succession » à revoir sur France 3 mardi 3 février 2026

01 février 2026 - 12:12

Sur le même thème...

&quot;Beau Geste&quot; dimanche 1er février 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

"Beau Geste" dimanche 1er février 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

01 février 2026 - 11:37

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine …

31 janvier 2026 - 20:07 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...