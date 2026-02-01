"Affaire sensibles" : De l'Hôtel de Ville à l'Elysée, le Paris de Jacques Chirac, dimanche 1er février 2026 sur France 2

À l'approche des municipales, "Affaires sensibles" explore ce dimanche 1er février à 15:10 sur France 2 le parcours de Jacques Chirac qui a régné sur la capitale pendant dix-huit ans, et s'en est servi de base arrière pour conquérir l'Elysée.

A travers les témoignages d'anciens compagnons de route comme Jacques Toubon, Bernard Bled ou Françoise de Panafieu, "Affaires sensibles" propose un retour sur une étonnante campagne électorale, en 1977.

En 1977, Paris est la seule ville de France administrée par un préfet, un statut désuet que le président Valéry Giscard d'Estaing a l’intention de réformer. Mais il compte bien garder son influence sur la première ville du pays en faisant élire l'un de ses proches, le centriste Michel d'Ornano. C'est compter sans Jacques Chirac qui se saisit de l'occasion pour défier le président.

Quelques mois plus tôt, celui qui n'est alors que député de Corrèze a démissionné de son poste de Premier ministre, et fondé le RPR avec un objectif : disputer le leadership de la droite à Valéry Giscard d'Estaing. La bête de campagne Jacques Chirac ne fait qu'une bouchée de Michel d’Ornano et s'installe à l’Hôtel de Ville.

Soupçons sur les marchés publics

Le nouveau maire met en place un état-major municipal, et va de succès en succès. Ses nombreuses privatisations des services de la ville font baisser les impôts, et il est réélu triomphalement en 1983 en remportant toutes les mairies d'arrondissement, le grand chelem !

Mais c'est aussi le début des interrogations sur certaines pratiques liées aux fournisseurs de la ville, soupçonnés de payer des pots-de-vin au RPR pour obtenir les marchés publics. L'un des acteurs principaux de ces tractations secrètes, aujourd'hui repenti, Didier Schuller, ancien conseiller ministériel et ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine, revient pour "Affaires sensibles" sur cette période.

Le maire de Paris n'en poursuit pas moins son ascension, et après la victoire du RPR aux législatives de 1986, il se présente en favori à la présidentielle de 1988. Mais le débat télévisé face à François Mitterrand tourne à l’avantage de celui-ci.

Présidentielle de 1995 : la "remontada"

Il faudra attendre la campagne de 1995 pour que le maire de Paris triomphe : pourtant lâché par Edouard Balladur et une grande partie de son camp, plombé par les soupçons de financement illégal du RPR via les marchés publics de l’Hôtel de Ville, Jacques Chirac réussit une incroyable "remontada". Élu président après trois tentatives infructueuses, Jacques Chirac réussit finalement son pari… grâce à Paris.

Mais le poids des affaires le poursuivra tout au long de ses deux mandats. Et en 2011, alors qu'il a quitté l'Élysée et que sa santé décline, il est condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et abus de confiance.