"Grands Reportages" : Nés sous X, à la recherche de sa famille, dimanche 1er février 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 1er février 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Nés sous X : A la recherche de sa famille » un document réalisé par Olivier Lacaze.

Chaque année en France, un peu plus de 600 bébés naissent sans connaître leurs parents biologiques. On appelle cela la naissance sous le secret ou naissance sous x. Une particularité de la loi française qui permet d’accoucher dans l’anonymat et de confier ensuite l’enfant aux services de l’État. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision, ou pas.

Exceptionnellement, le service adoption de la Seine et Marne a autorisé les équipes de "Grands Reportages" à suivre la prise en charge d’un bébé né sous X de la maternité à son adoption.

Parmi ces nouveaux-nés abandonnés à la naissance, combien se lanceront un jour dans la recherche de leurs familles ? Pendant plus d’un an, "Reportages découverte" a aussi suivi la quête de deux françaises aux origines inconnues. Elles vont tout faire pour retrouver un père ou une mère...

Patricia est assistante maternelle. C’est elle qui doit s’occuper de la petite fille abandonnée à la naissance. « Cet enfant a passé du temps avec sa mère biologique et d’un seul coup il n’y a plus rien du tout, c'est comme si on le déposait dans un puit sans fond. Et ce puit sans fond au bout d'un moment, un enfant, ça peut le rendre fou, nous sommes là pour lui dire : ça s’arrête, lui apporter la douceur et la sérénité dont il a besoin pour grandir. »

Comment se déroulera son accueil temporaire chez une assistante familiale, Patricia, chargée de s’occuper de lui comme une mère ? « Ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup de câlins et d’amour donc on leur donne le maximum tout en sachant qu’ils vont s’en aller, parfois ça laisse un grand vide ». Comment les services de l’état vont-ils choisir ses parents adoptifs pour qu’il puisse devenir un enfant presque comme les autres ?

Stéphanie, 40 ans, n’a jamais connu ses parents biologiques. Et avec l’arrivée de son 3ème enfant. Elle a décidé de se lancer dans l’enquête de sa vie pour retrouver son père et sa mère. « Je suis arrivée à un moment de ma vie où j’ai une certaine stabilité. C’était le bon moment pour recevoir de nouvelles informations. Je suis prête à tout entendre ». Stéphanie n’est pas au bout de ses surprises, son dossier va lui révéler des informations troublantes sur la personnalité de ses parents. « Je me dis qu’on essaye de cacher des choses, pour brouiller des pistes. Ma mère a-t-elle pu me prendre dans ses bras ? Est ce qu’elle l’a demandée ? Tout ça, ce sont des choses qu’on ne sait pas. Ça donnerait trop d’informations… »

Evelyne, 50 ans, a attendu de devenir grand-mère pour partir en quête de sa propre histoire familiale. « Ma grand-mère a laissé ma mère à la DASS sous X, grâce à des tests ADN j’ai réussi à trouver son identité et à reconstituer mon arbre généalogique, c’est comme résoudre un puzzle très compliqué. C’est un travail de détective énorme. » Un généalogiste l’a mis sur la piste de son père qu’elle n’a jamais connu. Evelyne a décidé de frapper à sa porte sans prévenir. Comment va-t-elle réagir à toutes ces retrouvailles qui l’attendent ? « Je ne demande pas à faire partie de sa vie comme un père et une fille lambda mais qu’on parle, qu’on apprenne un peu à se connaître, c’est quand même mon père… » Entre espoirs déçus et moments de joie, nous la suivrons dans cette aventure qui la mènera jusqu’en Martinique, la terre de ses origines, où d’autres rencontres bouleverseront encore sa vie.

Lola, Stéphanie, Evelyne, 3 destins extraordinaires qui soulève chez chacun d’entre nous une question à laquelle nous tentons tous de répondre : « Qui suis-je réellement ? »