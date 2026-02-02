"Des racines et des ailes" : Sur les chemins oubliés des pays de Savoie, mercredi 4 février 2026 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 4 février 2026 à 21:10 dans "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmènera sur les chemins oubliés des pays de Savoie, de la vallée de la Tarentaise en Savoie jusqu’aux rives du Léman en Haute-Savoie.

Des chemins au cœur des Alpes, des montagnes impressionnantes qui paraissent infranchissables mais qui sont depuis toujours une zone de passage et d’échanges avec la Suisse et l’Italie.

Florian Stoppa est accompagnateur de randonnée. Sur les traces de son arrière-grand-père contrebandier, il recherche les chemins escarpés employés par ces montagnards pour rejoindre la Suisse au péril de leur vie. Nous le suivrons jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard, passage mythique des Alpes.

Ces sommets alpins ont aussi été traversés par des artistes italiens qui ont diffusé l’art baroque en France à partir du XVIIe siècle. Sylvie Gotteland, guide du patrimoine, remonte la piste de ces peintres qui ont couvert les petites églises savoyardes de fastueux décors. Ses recherches l’emmènent jusqu’en Italie dans la vallée de la Valsesia, où ont été formés de nombreux artistes piémontais.

Comme l’ont fait des générations avant lui, chaque été, Pierre Poccard suit le chemin des alpages. À plus de 2 000 mètres d’altitude, il fabrique du beaufort de façon traditionnelle. Ils ne sont plus qu’une poignée d’éleveurs à perpétuer ce savoir-faire exigeant. Mais, malgré ces difficultés, ses enfants reprennent aujourd’hui le flambeau.

Nous rejoindrons Évian, sur les rives du Léman. Une station thermale très prisée des célébrités du monde entier à la Belle Époque. Une historienne, Françoise Breuillaud-Sottas, a découvert une collection de photographies inédites prises à Évian juste avant la Première Guerre mondiale. À travers ces clichés, elle mène l’enquête pour reconstituer l’univers mondain de cette époque.

Sur les chemins oubliés des pays de Savoie, des paysages naturels à couper le souffle, des décors peints stupéfiants et des passeurs d’histoire passionnants.