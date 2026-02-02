"21h Médias" : Les scandales Depardieu, enquête de Julien Bellver sur TMC mercredi 4 février 2026

Mercredi 4 février 2026 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "21h Médias" qui propose une analyse profonde et contrastée de la chute de Gérard Depardieu, l'icône du cinéma français.

Gérard Depardieu est l'un des acteurs les plus mythiques du cinéma français. Et pourtant en mai 2025, il joue peut-être son ultime rôle : celui de condamné. Accusé par deux femmes sur un tournage en 2021, l'acteur est reconnu coupable d'agressions sexuelles et écope de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Une décision dont il a fait appel.

À travers ce document, Julien Bellver propose une radiographie saisissante des deux visages de l'acteur.

Côté pile, l'histoire d'un homme issu d'un milieu social modeste qui surgit dans le monde du cinéma. L'histoire d'une saga médiatique hors norme dont il est le personnage principal. Dès les années 1970, ses bons mots, ses débordements et son côté grivois lui valent d'être l'invité régulier des émissions de télé du monde entier. Depardieu fait rire, dérange et bouscule.

Côté face, c'est un visage bien plus sombre qui apparaît : celui d'un homme capable de violences à l'encontre des femmes. Images à l'appui, ce document met en lumière les signaux faibles qui, dès le début de sa carrière, auraient pu collectivement nous alerter. À travers des archives inédites, le film interroge cet aveuglement collectif, la responsabilité des entourages qui ont laissé faire, et met en lumière les gestes coupables.

Journalistes, critiques cinéma et proches de l'acteur ont accepté de livrer leur éclairage sur ces scandales Depardieu. Parmi eux, Elisabeth, son ex-femme, a accepté pour la première fois de dire sa vérité sur l'homme avec qui elle a partagé vingt-cinq ans de sa vie.