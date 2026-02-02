"Quotidien" lundi 2 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 2 février 2026 :
Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin et Lisa Azuelos pour le film « LOL 2.0 » au cinéma le 11 février prochain.
Victor, candidat de la Star Academy éliminé en demi-finale samedi soir.
Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.