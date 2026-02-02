"28 minutes" lundi 2 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 2 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 2 février 2026 :



Lorraine de Sagazan : le procès théâtral de l’industrie du porno

Lorraine de Sagazan bouscule une nouvelle fois la scène théâtrale française avec son spectacle "Chiens", joué jusqu'au 14 février au théâtre des Bouffes du Nord. La metteuse en scène revient sur le procès "French Bukkake". Seize hommes devraient être jugés en 2026 pour "viols", "viols en réunion" et "traites d’humains". En mai 2025, la Cour de cassation avait retenu les circonstances aggravantes de "racisme" et "sexisme" contre le producteur français de vidéos pornographiques. Lorraine de Sagazan est l'invitée d'Élisabeth Quin.

L’ONU est-elle en état de mort cérébrale voire de disparition ?

Vendredi 30 janvier dernier, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a alerté les pays membres de l’organisation mondiale d'un prochain "effondrement financier imminent". Un cri d'alarme qui déplore plus de 1,6 milliard de dollars de cotisations impayées en 2025, plus du double de l'année précédente. Ces retards de paiements ont engendré une baisse du budget 2026 de 7%, une suppression de près de 2 400 postes et même l'arrêt de certaines missions. Les États-Unis figurent notamment parmi les pays qui refusent ou retardent d’honorer certains paiements obligatoires. Début janvier, le président américain avait ordonné le retrait du pays de 66 organisations internationales dont 31 qui sont liées à l’ONU. Donald Trump cherche maintenant à concurrencer l'organisation avec le lancement à Davos de son "Conseil de la paix".

Réunis pour la première fois au Grand Palais, les tapis du Roi Soleil brillent plus de 350 ans après leur création, l'occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter leur histoire.

Avec Marie Bonnisseau, direction l’Espagne, où des fidèles réclament la béatification d’Antonio Gaudí, l’architecte de la Sagrada Família.