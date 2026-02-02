"C ce soir" lundi 2 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 2 février 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 2 février 2026 :

Iran • Faut-il négocier ou intervenir militairement ?

De Téhéran à Washington, c’est un dialogue à distance entre deux hommes que le monde entier regarde en retenant son souffle… Alors de quel côté tombera la pièce dans les prochaines heures ? Côté pile, un accord entre Donald TRUMP et le régime des mollahs du guide suprême Ali KHAMENEI sur l’encadrement du programme nucléaire iranien ; côté face des frappes américaines sur l’Iran avec le risque d’un embrasement du Moyen-Orient…

Trois semaines après un déchaînement de violence sans précédent, quelques jours après avoir pris conscience de l’ampleur des massacres, Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Frédéric Encel, géopolitologue, professeur de relations internationales et de sciences politiques, maître de conférence à Sciences Po Paris.

Farid Vahid, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean-Jaurès.

Pierre Haski, journaliste, éditorialiste géopolitique à France Inter, président du conseil d'administration de Reporters sans Frontières.

Kethevane Gorjestani, journaliste à France 24, ancienne correspondante à Washington.