"Bonjour ! Avec vous" mardi 3 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mardi 3 février 2026 :
Y a-t-il trop de fast-foods en France ?
La petite ville de St Amour dans le Jura se bat actuellement contre l’installation d’un McDo… mais les consommateurs délaissent les bistrots pour les McDo alors que faire ?
Vous sentez-vous trop sollicités ?
Pas possible de faire ses courses sans qu’on vous demande de faire « l’arrondi » pour telle ou telle association. Est-ce too much ? Y a-t-il un business du don en France ?
