"Bonjour ! Avec vous" mardi 3 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 février 2026
"Bonjour ! Avec vous" mardi 3 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 3 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 3 février 2026 :

Y a-t-il trop de fast-foods en France ?

La petite ville de St Amour dans le Jura se bat actuellement contre l’installation d’un McDo… mais les consommateurs délaissent les bistrots pour les McDo alors que faire ?

Vous sentez-vous trop sollicités ?

Pas possible de faire ses courses sans qu’on vous demande de faire « l’arrondi » pour telle ou telle association. Est-ce too much ? Y a-t-il un business du don en France ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le lundi, 02 février 2026 21:28
Publié dans Magazines, Mardi
